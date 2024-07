Gra za darmo na Steam, która zachwyci fanów Assassin’s Creed

Nasza sekcja “Gry za darmo” wciąż się rozrasta, a dzisiaj dorzucamy do niej kolejny warty uwagi tytuł. Powinien on przypaść do gustu osobom, które lubią skradanki i likwidowanie wrogów z ukrycia. Taka właśnie jest Sicaria przenosząca nas do Belgii roku 1576.

Ponadto zachęcamy zerknąć na 30 gier AAA w cenie do 10 zł, gdzie wybraliśmy taniutkie i znane gry w promocji. Możemy zasilić swoją bibliotekę na Steam genialnymi tytułami w dosłownie śmiesznej cenie.

Gra za darmo na Steam. Polecamy pobrać Sicaria

Oglądając zwiastun Sicaria od razu przychodzą na myśli gry z serii Assassin’s Creed czy Thief. Sporo tutaj skradania, przemykania w cieniu, wspinaczki po budynkach i skrytobójstwa. Choć nie jest to tytuł od jakiegoś dużego i znanego studia, został świetnie wykonany i doceniony przez społeczność na Steam. Posiada bardzo pozytywne oceny i aż 84% graczy dało mu “łapkę w górę”.

Sicaria została stworzona przez studentów trzeciego roku Uniwersytetu w Bredzie. Tytuł przenosi nas do roku 1576 na ulice belgijskiego miasta Antwerpia, którego ulice spływają krwią. Fabułę osadzono historycznie, bo właśnie wtedy doszło we wspomnianym mieście do tzw. Hiszpańskiej Furii. Chodzi o rzeź mieszkańców protestanckiej Antwerpii przez katolickie wojska hiszpańskie dokonaną 4 listopada 1576 roku. Twórcy gry podkreślają, że oferują nam realistyczną rekonstrukcję miasta podczas wojny osiemdziesięcioletniej.

Gracze wcielają się w inżynierkę, która w czasie wojny straciła rękę. Skonstruowała sobie jednak mechaniczną kończynę, a ponadto potrafi wytworzyć sporo różnych gadżetów, dzięki którym ogłuszy i przechytrzy wroga.

Sicaria (PC) – gra za darmo do pobrania na Steam

Źródło: Steam, opracowanie własne