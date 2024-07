Lubicie samochody, a jednocześnie ciągnie Was do warsztatu? Ta nowa gra za darmo na Steam powinna spełnić oczekiwania niemal każdego fana motoryzacji.

Oto kolejna gra za darmo, która jest warta miejsca na dysku twardym. Polskie studio Play2Chill udostępniło na Steam prolog Rally Mechanic Simulator i już widać, że tytuł bardzo spodobał się. Posiada już kilkadziesiąt recenzji, z czego średnia wynosi 96/100. Przy okazji polecamy zainteresować się również inną darmową grą z samochodami. Jeśli bardziej interesuje Was samo jeżdżenie, a nie grzebanie pod maską, polecamy pobrać z Epic Games Store symulator Rennsport opracowany na Unreal Engine 5.

Wracając jednak do polskiego Rally Mechanic Simulator, poniżej znajdziecie link do pobrania pliku oraz opis zawartości dostępnej w darmowym Prologu.

Gra za darmo na Steam. Coś dla fanów samochodów

Prolog to dopiero przedsmak pełnej wersji Rally Mechanic Simulator. Znajdziemy w nim jeden samochód, dwa rajdy oraz tor testowy. Gra polega na ulepszaniu i naprawianiu rajdówek. Po to, by następnie sprawdzić auto na torze i powalczyć o najlepszy czas. Podczas zabawy zdobędziemy wiele osiągnięć, a będzie co robić, ponieważ mamy tutaj od groma opcji personalizacji, tuningu czy możliwości napraw. Pogrzebiemy nie tylko przy nadwoziu, lecz również przy elektronice auta.

Rally Mechanic Simulator: Prologue (PC) – pobierz za darmo na Steam

Jak wspomnieliśmy, gra jest rewelacyjnie oceniana. Oto jedna z recenzji wystawiona przez gracza na Steam:

Naprawa samochodu na czas nawet dla absolutnego laika mechanicznego była przyjemna 🙂 Jazda samochodem zaskakująca realistyczna. Do tego solidny soundtrack i mamy bardzo solidne otwarcie! Steam

Źródło: Steam, opracowanie własne