Każdy rozsądny człowiek wie, że po alkoholu nie siadamy za kierownicę. Świat wirtualnej rozrywki to inna sprawa, bo tutaj wszystko jest możliwe i często stoi do góry nogami. Tak jest w przypadku Intoxicated Driver, które dzisiaj ma swoją premierę na Steam. Wcześniej tytuł był dostępny we wczesnym dostępie. Ta bezpłatna nowość dołącza do kilkudziesięciu pozostałych, o których pisaliśmy w tym miesiącu. Tutaj przejrzysz wszystkie gry za darmo.

Premiera na Steam. “Pijana” gra za darmo

Pisząc bez ogródek, cała koncepcja Intoxicated Driver sprowadza się do tego, by pić i jeździć. Wchodząc w szczegóły, tytuł jest jednak bardziej rozbudowany, oferując kilka różnych trybów zabawy. Jak czytamy w opisie na Steam, możemy tutaj rzucić wyzwanie znajomym w wielu trybach gry związanych z piciem i prowadzeniem pojazdu, takich jak pościgi za pijanymi policjantami, klasyczne wyścigi, zdobywanie flagi, gorący ziemniak i wiele więcej.

Możemy przykładowo unikać gliniarzy podczas zawodów, aby maksymalnie się upić. Albo staniemy po drugiej “moralnej” stronie zostając policjantem i aresztując swoich znajomych za łamanie prawa. Z kolei w trybie zdobywania flagi współpracujemy ze swoją drużyną, aby zdobyć flagę przeciwnika, ale im dłużej ją trzymamy, tym bardziej się upijamy.

Efekty upicia objawiają się rozmytym i podwojonym obrazem. Wszystko wiruje, co znacznie utrudnia prowadzenie pojazdów. Dodatkowo w opcjach możemy włączyć inne utrudnienia, jak nagłą śmierć, niekontrolowane przyśpieszenie, mgłę i inne efekty. Twórcy gry podkreślają, że sporo możliwości czeka na nas również pod względem dostosowywania samochodów. Ponoć mamy do wyboru setki kombinacji.

Gra, będąc jeszcze we wczesnym dostępie, zbierała bardzo pozytywne noty na Steam. Do dzisiaj oceniło ją ponad 700 graczy, z czego średnia wynosi 84/100. Intoxicated Driver wciąż będzie rozwijane i poprawiane, o czym świadczy choćby dzisiejsza aktualizacja dodająca nowe funkcje i usuwająca kilka błędów.

Źródło: Steam