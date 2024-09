Gra za darmo na Steam. Dzisiaj pełna premiera strzelanki AAA od twórców DayZ i Arma

Lubicie strzelanki w klimacie postapokalipsy, gdzie walczymy o przetrwanie bez przebierania w środkach? 18 września na Steam pojawiła się gra za darmo, która może spełnić Wasze oczekiwania. Mowa o tytule Vigor, który dzisiaj ma swoją pełną premierę. Wcześniej mogliśmy w nią grać jedynie we wczesnym dostępie.

Oceny tytułu może nie są najlepsze, ale miejmy nadzieję, że po wyjściu z Early Access deweloper wziął pod lupę uwagi społeczności i gra rozwinie skrzydła. Kto stawia natomiast na pewniaki, i to nie tylko te za darmo, niech sprawdzi polecane dzisiaj 3 gry FPS z genialnymi ocenami.

Premiera na Steam. Vigor to postapokaliptyczna gra za darmo

Jeśli chcecie pobrać darmowy Vigor, poniżej znajdziecie link. My tymczasem przypominamy, że akcja tytułu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości lat 90. Trafiamy na północ, a konkretniej do zdewastowanej Norwegii po konflikcie nuklearnym. Zasoby się kurczą, a my musimy zrobić wszystko, by przetrwać. Walczymy zatem dosłownie o wszystko, by ulepszyć swoją kryjówkę oraz ekwipunek. Jeśli zginiemy, stracimy wszystko, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy.

Twórcy gry oddali do naszej dyspozycji 60 różnych broni i przedmiotów, aby dopasować wyposażenie do swojego stylu gry. Możemy przyjąć taktykę przebiegłego szabrownika, albo zabójczego strzelca, który idzie do celu po trupach.

Vigor umożliwia zarówno grę w pojedynkę, jak i wieloosobową. Stając do walki samemu, mamy do dyspozycji tryb Shootout, czyli szybkie starcia typu deathmatch. Jeśli zechcemy pobawić się ze znajomymi, mamy drużynowy tryb Elimination, w którym stają naprzeciw siebie dwie pięcioosobowe ekipy. W trybie Encounter możemy też podjąć walkę w duecie ze znajomym lub jako samotny wilk. Jak zaznaczają deweloperzy, wyższe ryzyko oznacza cenniejsze nagrody, lecz przyjdzie ci samodzielnie stawić czoła całym drużynom.

Jednocześnie twórcy zapowiedzieli nowy sezon Vigor Chronicles: Genesis, którego zwiastun przedstawiamy na końcu tej wiadomości.

Na Rubieże zawitała nowa era pełna niewiarygodnych możliwości! Za sprawą tej aktualizacji możesz przemierzać Eikevjen w trybie Encounters, wypróbować nowe, przemodelowane uzbrojenie i robić postępy w przepustce bojowej inspirowanej kinem akcji z lat 80. Steam

Źródło: Steam