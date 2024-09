Gra za darmo na Steam. Dzisiaj premiera „Wojny Bogów” na dalekiej Północy

Na Steam pojawiła się właśnie kolejna gra za darmo, w której stworzymy swojego bohatera i ruszymy do walki w ogromnym nordyckim średniowiecznym świecie.

Polecaliśmy już dzisiaj jedną bezpłatną premierę dużego kalibru. Dopiero co na Steam wylądowały survivalowe wyścigi, które naprawdę warto sprawdzić. Wcześniej dostaliśmy strzelankę AAA od Bohemia Interactive, ale to nie koniec nowości za 0 zł. Na platformie Valve pojawiła się jeszcze jedna gra za darmo warta odnotowania. To coś dla osób, które lubią pomieszanie klimatu fantasy ze średniowieczem i odnajdują się w sieciowych zmaganiach z wielkimi bossami.

Nowa gra za darmo. Pobierajcie Gates of Migad

Jeśli wcześniej wspomniane darmoszki nie przypadły Wam do gustu, pora sprawdzić kolejną premierę free-to-play. Mowa o grze Gates of Migad, której akcja rozgrywa się w średniowiecznej Europie Północnej. Twórcy tytułu podkreślają, że prezentuje ona panoramiczny widok na kulturę i czasy nordyckie, przedstawia konflikty stojące za niezliczonymi mitami i zapewnia graczom głębokie doświadczenie „odgrywania ról i immersji”.

Gdy nadszedł Ragnarok, potężna eksplozja pochłonęła Drzewo Świata Yggdrasil, powodując jego rozpad na potężne fragmenty energii znane jako „Święty Ogień”. Wszystkie rozproszyły się po rozległym wszechświecie. Podczas swojej niekończącej się podróży wygnańcy ze świętego królestwa natknęli się na rozbite fragmenty, z których niektórzy zyskali moc ognia i wznieśli się, aby stać się nowymi bogami.

Mamy zatem nowych bogów oraz starych bogów. Chyba już wiecie, do czego to prowadzi? Oczywiście, do… wojny.

Gates of Migad (PC) – pobierz grę za darmo

Tyle wstępu, teraz trochę konkretów. W Gates of Migad znajdziemy duży otwarty świat z systemem zmieniającej się pogody w czasie rzeczywistym. Deweloper wspomina również o zaawansowanym kreatorze postaci, w którym dostosujemy nie tylko ciało bohatera, ale nawet rysy twarzy. Jest też rozbudowane drzewko umiejętności, walki w drużynach no i oczywiście potężni bossowie, z którymi się zmierzymy.

Gates of Migad dopiero co wylądowało na Steam i zebrało póki co 40 recenzji od graczy. Średnia z wszystkich ocen wynosi obecnie 77/100, zatem można śmiało pobierać.

