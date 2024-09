Dzisiaj na komputerach PC oraz konsoli PS5 pojawiła się nowa gra za darmo. To przepiękna survivalowa gra wyścigowa, w której jesteśmy uroczym pingwinem. W planach są również wersje na Xbox Series oraz Nintendo Switch.

Po świeżutkiej bezpłatnej premierze AAA na Steam, za którą odpowiada znane studio Bohemia Interactive, mamy kolejną nowość większego formatu. Dzisiaj na PC oraz PS5 pojawiła się gra za darmo o pingwinach z bajeczną oprawą graficzną i całkiem dobrym gameplay’em. Mowa o Faaast Penguin, w której do 40 pingwinów bierze udział w ogromnym wyścigu o przetrwanie. Chcecie pobrać i wziąć udział w tej zabawie? Oto szczegóły i linki do pobrania.

Premiera na PC i PS5. Gra za darmo dla całej rodziny

Faaast Penguin pozwala na zabawę w pojedynkę, drużynowo do 4 osób oraz w sieci, gdzie nawet 40 graczy bierze udział w wyścigu. To gra z rozgrywką międzyplatformową, można więc grać ze znajomymi posiadającymi inny sprzęt niż my. Mimo że mamy tutaj mikropłatności, deweloper zapewnia, że wszystko można odblokować podczas normalnej rozgrywki, bez wydawania kasy.

Trasy są rozmieszczone w różnych kolorowych krainach, od szybkich zjeżdżalni wodnych i pustynnych piramid po ogromne wodospady w dżungli, a nawet w chmurach. Nasze pingwiny ścigają się w różnych pojazdach, które można dostosować wedle uznania. Dzisiaj rozpoczął się pierwszy sezon w grze, a deweloper podkreśla, że w każdym kolejnym dodawanych będzie więcej torów, kostiumów i innych przedmiotów kosmetycznych.

Wspomnieliśmy, że Faaast Penguin posiada mikropłatności. Są one związane przede wszystkim z nowymi strojami i innymi skórkami. Jednak z okazji premiery przygotowano darmowe kody na ekskluzywne przedmioty. Twórcy podkreślają, że ponieważ nie mogli przeprowadzić otwartych testów beta na PlayStation 5, jak wcześniej zapowiadano, postanowili rozdać kolorowe wersje „Ekskluzywnych przedmiotów sezonu 0” jako rekompensatę. Kod “CMXXFFFFPPPPUK3T” można zrealizować przez ograniczony czas, do 24 września (wtorek), godziny 6:00 czasu polskiego.

Pobierz Faaast Penguin na PC lub PS5

