Gra za darmo na Steam. Cena spadła z 45,99 zł do zera, ale na krótki czas

Lubicie pobawić się ze znajomymi przy grach np. podczas imprezy na chacie? Nadarzyła się okazja, by jeden z takich tytułów, całkiem niezły, zdobyć teraz w gigantycznej promocji. Wcześniej płaciliśmy niemal 46 zł, a teraz to “gra za darmo“, którą można przypisać do biblioteki i zachować na zawsze. Wystarczy wskoczyć pod podany niżej adres i przejść na Steam. Niestety gra nie obsługuje języka polskiego, więc weźcie pod uwagę, że przydadzą się choćby podstawy angielskiego.

Gra za darmo na Steam, ale trzeba odebrać w terminie

Rozdawanym tytułem jest Drawful 2, czyli tytuł przypominający nieco klasyczne kalambury, ale posiadający swoje oryginalne usprawnienia. Kto odbierze go na Steam do 28 sierpnia 2024 roku, zatrzyma na zawsze. Po tym terminie cena ponownie będzie wynosić 45,99 zł.

Drawful 2 – pobierz za darmo na Steam do 28 sierpnia

Jak wspomnieliśmy, to swego rodzaju kalambury. Możemy tutaj usiąść do zabawy w minimum 3 osoby. Maksymalnie pobawimy się w 8 osób. Jako ciekawostkę dodamy, że naszą rozgrywkę może obserwować w sieci aż 10 000 innych ludzi. Wracając jednak do zasad gry, te polegają na rysowaniu. Dostajemy zatem hasło i musimy je przedstawić za pomocą obrazka. Jednak możemy wykorzystać tylko dwa kolory, a co gorsza, nie mamy gumki. Trzeba zatem dobrze się zastanowić, jak wykonać rysunek, na co mamy oczywiście ograniczony czas.

Jedna rozgrywka trwa mniej więcej 15-20 minut. Na końcu mamy podliczenie punktów głównych oraz dodatkowych za “lajki”. Podczas zabawy możemy bowiem lajkować rysunki i to również jest uwzględniane w ostatecznym rankingu.

