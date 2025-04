Dzika premiera na Steam. Darmowy „DOOM na grzybkach”

Gra za darmo na Steam to nic nowego, ale przepełniona narkotycznymi wizjami LSDOOM-owa wersja dziwacznego horrorowego tripa to coś wyjątkowego.

Na Steam trafiła nowa darmowa gra – Hyperborea. To świeżutka produkcja, która pozwala poczuć się tak, jakbyśmy grali w DOOM-a w latach 70. Co najlepsze, można ją pobrać bez żadnych opłat, więc jeśli lubicie nietypowe, dziwaczne i po prostu dzikie doświadczenia, warto rzucić na nią okiem.

Gra wrzuca nas do tajemniczej krainy, która aż za bardzo wydaje się znaną wszystkim „krainą grzybów”. Twórcy postawili na minimalistyczną, ale psychodeliczną grafikę oraz surową atmosferę. Chociaż opis na Steam nie zdradza zbyt wielu szczegółów, wszystko wskazuje na to, że Hyperborea to bardziej artystyczne doświadczenie ubrane w łachy shootera w stylu DOOM.

Co ciekawe, Hyperborea nie jest tytułem nastawionym na masową rozgrywkę czy rywalizację. Zresztą, sami twórcy przyznają, że to „po prostu bezmyślna strzelanka z progresją poprzez nową i interesującą zawartość 3D w wysokiej rozdzielczości i geometrię świata, pomyśl o tym jako o relaksującej przygodzie w nowoczesnym podejściu do klasycznej gry Wolfenstein 3D”. Ciekawym zabiegiem jest z pewnością fakt, że atakujące nas potwory musimy znaleźć sami, lecz nie wydają one żadnych dźwięków, a drogę będzie wskazywał nam… drgający palec na spuście.

Źródło: Steam