Gra za darmo do sprawdzenia na Steam. Polsko-ukraiński FPS inspirowany serią Rainbow Six

Osoby, które lubią taktyczne FPS-y pokroju Rainbow Six, mogą pobrać ze Steam nowość w postaci prologu gry SWAT Commander. Nie jest to pełna gra za darmo, tylko jedna z misji do przetestowania, ale całkiem rozbudowana i można się przy niej pobawić na kilka sposobów. Jeśli chcecie natomiast zaopatrzyć się w pełne wersje bezpłatnych i najnowszych tytułów, zerknijcie do naszej sekcji z darmowymi grami.

Pobaw się w jednostki SWAT. Gra za darmo do sprawdzenia

Dzisiaj, czyli 4 kwietnia, na Steam zadebiutował SWAT Commander: Prologue. Za grę odpowiadają niezależne studia Red Mountain Games (Ukraina) oraz Ritual Interactive (Polska). Ich shooter jest inspirowany znaną serią SWAT oraz dawnymi odsłonami Tom Clancy’s Rainbow Six, a jak zobaczycie na poniższym zwiastunie, gra prezentuje się naprawdę świetnie.

W prologu mamy możliwość pogrania w drugą misję z pełnej wersji tytułu – Gorące Przyjęcie. Wkraczamy więc do warsztatu samochodowego, w którym doszło do brutalnej strzelaniny między rywalizującymi gangami. Możemy zagrać samemu lub w drużynie, dołączając do jakiegoś zespołu lub samemu zapraszając do siebie innych graczy.

SWAT Commander: Prologue – pobierz za darmo na Steam

Na początku wybieramy postać, którą należy wyposażyć w broń główną, pistolet, zbroję i sprzęt taktyczny. Następnie zapoznajemy się z sytuacją i celami misji. Te mogą się różnić, ponieważ do wyboru mamy jeden z trzech dostępnych trybów gry. Zdecydujemy zatem, czy ma to być nakaz o podwyższonym ryzyku, podejrzany za barykadą czy też zagrożenie bombowe. Od tego zależy przebieg misji oraz ostateczne wytyczne. Np. w ostatnim z wymienionych trybów będziemy rozbrajać ładunek wybuchowy.

Źródło: Steam