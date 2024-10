Steam rozdaje za darmo aż 7 prezentów. Odbierajcie już teraz

Po więcej informacji na temat samego Domu Strachów i tego, na co warto się skusić, zapraszam do tego tekstu. Oczywiście jeśli nie zamierzacie płacić nawet za gry w promocji, też mamy coś dla Was. Przygotowaliśmy specjalne zestawienie 10 najlepszych horrorów za darmo na Steam!

Wracając do tematu, platforma od Valve nie tylko oferuje wiele atrakcji taniej, ale i czasami rozdaje coś za darmo. Tym razem nie chodzi mi jednak o gry wideo, a o cyfrowe przedmioty, dodatki do profilu. Wielu graczy lubi raz na jakiś odświeżyć swojego wirtualnego awatara, ozdabiając profil czy po prostu wysyłając znajomym nowe animowane naklejki. Ja doskonale rozumiem, że to nie jest szczególna atrakcja dla wszystkich, ale jednak z kronikarskiego obowiązku muszę o tym przypomnieć. Wszyscy zainteresowani mogą więc bez wydawania punktów Steam przypisać do konta aż 7 cyfrowych przedmiotów.

Wszystkie 7 przedmiotów to wspomniane animowane naklejki. Z okazji trwającej wyprzedaży w sklepie punktów możecie też zgarnąć inne dodatki do profilu, w tym cały halloweenowy zestaw, ale trzeba już za nie płacić. Jeśli macie na koncie potrzebne punkty, zgarniecie pakiet ze specjalnym profilem, animowanym awatarem i ramką awatara oraz wszystkimi darmowymi naklejkami.

Źródło: Steam