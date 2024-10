Na Steam wróciła wielka wyprzedaż. Mnóstwo przecenionych hitów

Teraz coś, co gracze lubią najbardziej (no dobra, prawie, bo przecież są jeszcze gry za darmo) – wielkie promocje na gry, w tym na popularne i cenione tytuły AAA. Steam ponownie zaprasza graczy do świata grozy, organizując wyprzedaż z okazji Halloween. Dom Strachów, bo o nim mowa, otwiera się przed klientami, którzy mogą mocno zaoszczędzić na wybranych tytułach. I choć większość z nich jest tak naprawdę horrorami, nadal można odnaleźć tu gry w nieco innym klimacie, choć zawsze w jakiś sposób związane ze świętem grozy.

Abyście nie musieli przeglądać obfitego katalogu promocji, wybraliśmy 20 tytułów, na które warto się skusić. Wśród nich kilka absolutnie wybitnych tytułów (Sygnalis <3). Gry indie, duże produkcje AAA czy też przeoczone tytuły, które warto nadrobić – to wszystko znajdziecie na poniższej liście. I tak zachęcam do sięgnięcia samemu do katalogu. W tym celu warto udać się na główną stronę wyprzedaży.

Wybrane promocje z okazji wyprzedaży Halloween na Steam:

Na te tytuły warto zwrócić uwagę, ale, jak już wspomniałem, polecam również przejrzenie swoich własnych list życzeń – być może jakaś gra, którą chcieliście kupić, również została przeceniona?

Jeśli natomiast nie chcecie płacić nawet w promocji, zawsze możecie ograć wiele gier w halloweenowym klimacie za darmo. Zapraszamy do naszej listy 10 darmowych horrorów na Steam!

