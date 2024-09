Wszystkie zapowiedzi ze State of Play. Sprawdźcie podsumowanie i materiały

Na minionym State of Play zabrakło niestety potężnego uderzenia, chyba że za takie uznać zapowiedź Ghost of Yotei. Czy jednak było aż tak źle? Sprawdźcie sami!

Sony nie próżnowało i przygotowało wydarzenie, które miało na celu uspokoić fanów marki, którzy narzekają, że od dawna nie mają w co grać. Każde studio firmy obecnie pracuje nad czymś nowym, a niektóre rozwijają po kilka projektów naraz. Wydawać by się mogło, że to niemal gwarantuje kilka potężnych zapowiedzi, ale… nic takiego się nie stało.

Najjaśniejszym punktem zdecydowanie była zapowiedź Ghost of Yotei, czyli Ghost of Tsushima 2. Prócz tego dostaliśmy potwierdzenie Horizon Zero Dawn Remastered, kilka mniejszych zapowiedzi w stylu remastera Legacy of Kain czy całkiem ambitnie zapowiadających się przygód jak Hell is Us.

Materiałów dostaliśmy sporo, ale nie wszystkie prezentują to, czego oczekiwali fani. Aby jednak nie być gołosłownym, zaproszę Was do przejrzenia wszystkich zwiastunów zaprezentowanych w trakcie wydarzenia. Nie liczcie na wielkie niespodzianki, bo tych de facto nie było. Przynajmniej nie aż tyle, jak można było się spodziewać. No cóż – może jednak faktycznie trzeba czekać na PlayStation Showcase?

Wszystkie zapowiedzi ze State of Play wrzesień 2024