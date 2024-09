PlayStation ma wkrótce pokazać nowe gry. Mamy możliwą datę State of Play

To jedynie przecieki, ale pochodzą od zaufanego źródła, Jeffa Grubba. Insider mówi o rychłym pokazie State of Play, który odbędzie się jeszcze we wrześniu!

Oby, bo jak na razie to jest dość biednie. Znaczy, no fajnie, że dostaliśmy udanego Astro Bota, ale jeżeli chodzi o kolejne miesiąca czy nawet lata, fani Sony mogą jedynie narzekać.

Nie ma gier, więc co zrobić? Czekać na State of Play!

Rozwiązaniem panującej aktualnie posuchy może okazać się pokaz State of Play. I tak, niestety mówimy właśnie o tego typu wydarzeniu, czyli prezentacji skupionej po części na zapowiedzianych już tytułach, z krótszym prognozowanym czasem trwania i mniejszą ilością potencjalnych zapowiedzi wielkich hitów AAA. Sony już dawno nie zorganizowało PlayStation Showcase, a przecież 30-lecie marki byłoby ku temu idealną okazją, prawda?

Niestety, firma chyba nadal nie ma co pokazać, bo planowane wydarzenie to właśnie State of Play. Jak zauważył Jeff Grubb w swoim podcaście Giant Bomb, wydarzenie ma odbyć się za 12 dni. Daje nam to 24 września 2024 roku jako potencjalną datę chyba jednego z najbardziej oczekiwanych pokazów gier w ostatnim czasie.

Co na nim zobaczymy? Tego nie wie niestety nikt, a nawet jeśli wie, to raczej nie powie. Mimo wszystko możemy z całą pewnością nastawiać się na być może kilka zapowiedzi związanych z PS5 Pro – być może istniejących już gier, które otrzymają kluczowe ulepszenia. No i Sony uchyli rąbka tajemnicy na temat Silent Hill 2 Remake, które debiutuje już niebawem, bo 6 października. A jakieś nowe zapowiedzi? Oby…

Na razie są to jedynie plotki, ale pochodzą z zaufanego źródła. Już wcześniej dostawaliśmy przecieki, że PlayStation faktycznie szykuje pokaz we wrześniu.

Źródło: Reddit