Podsumowanie PlayStation State of Play. Co pokazało Sony?

Wczoraj odbyła się konferencja PlayStation State of Play. Pora podsumować to, co zaprezentowało nam Sony wraz ze swoimi partnerami.

Na wstępie trzeba powiedzieć wprost, że nowe State of Play mogło nie przypaść do gustu fanom PlayStation. Spodziewaliśmy się przynajmniej jednej dużej gry od zewnętrznego studia, ale Sony ostatecznie skupiło się na mniejszych tytułach i nieco gorzej rozpoznawalnych w Europie markach. Niemniej fani indyków będą zadowoleni.

Deathverse

Fani Let it Die powinni mieć ten tytuł na oku. W Deathverse wcielamy się w postacie biorące udział w brutalnym reality show, w którym przyjdzie im walczyć z innymi na śmierć i życie. Nie brzmi źle, ale realizacja moim zdaniem nie powala. Zobaczymy, czy w praktyce też będzie tak średnio. Premiera jesienią 2022 roku.

We Are OFK

OFK to zespół indie popowy, który postanowił wydać własną grę. Śledzimy w niej losy bohaterów, którzy próbują zostać gwiazdami muzyki popularnej i po drodze przeżywają parę emocjonujących przygód. Choć historia We Are OFK nie trafi do każdego, wygląda to naprawdę prześlicznie.

Bugsnax: The Isle of BIGsnax

Bugsnax jest tytułem, który mogli odebrać subskrybenci PS Plus. Gra nadal jest rozwijana i wkrótce otrzyma całkowicie darmowy dodatek, The Isle of BIGsnax. Wprowadzi on nową krainę, w której znajdziemy kolejne bugsnaxy i wyzwania do wykonania.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Marka Five Nights at Freddy’s nadal się rozwija, a zapowiadane od dłuższego czasu Security Breach otrzymało zwiastun z datą premiery. Fani marki mogą zacierać ręce.

Death’s Door

Death’s Door trafi na konsole PlayStation. Doceniony przez graczy i krytyków indyk zmierza na PS4 i PS5, a w ręce graczy trafi 23 listopada. Jeśli nie mieliście okazji sprawdzić, zdecydowanie warto.

KartRider: Drift

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to kolejny klon Mario Karta. KartRider: Drift wygląda tak, jakby komuś niespecjalnie zależało na wydaniu gry z własną tożsamością i w efekcie zaprezentowano dość dziwacznego i niezbyt porywającego potworka. Całe szczęście, że będzie to tytuł free to play.

The King of Fighters XV

Fani bijatyk z pewnością kojarzą serię The King of Fighters. Na State of Play pojawił się zwiastun nowej postaci, a wraz z nią ogłoszono otwarte testy beta. Te będą trwać od 20 do 22 listopada.

First Class Trouble (i część PS Plus na listopad 2021)

First Class Trouble to uroczy i niezbyt urodziwy tytuł pożyczający sobie niektóre założenia Town of Salem i Among Us. Produkcja zadebiutuje w PS Plus, czym niejako potwierdzono wczorajszy przeciek oferty PS Plus na listopad 2021.

Star Ocean The Divine Force

Zapowiedziano też Star Ocean The Divine Force, czyli produkcję, która powstała z okazji 25. urodzin serii Star Ocean. Według mnie to jedna z ciekawszych gier zaprezentowanych na konferencji, choć mam nadzieję, że deweloperzy poradzą sobie z licznymi spadkami płynności rozgrywki.

Little Devil Inside

Ostatnią i moim zdaniem najmocniejszą częścią prezentacji było Little Devil Inside. O tytule tym nie słyszeliśmy ani słowa od dłuższego czasu i wreszcie pokazano nam kolejne materiały. Niestety, obyło się bez ujawnienia daty premiery.

To już wszystkie gry zaprezentowane na State of Play. Jeśli mało Wam nowości od Sony, pora uzbroić się w cierpliwość, bo na kolejną konferencję możemy poczekać wiele tygodni. Zobaczymy, czy PlayStation ma w zanadrzu jeszcze jakieś zapowiedzi na ten rok.