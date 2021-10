Little Devil Inside na nowym gameplay’u. To może być cichy hit 2022 roku

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zgodnie z obietnicą, PlayStation zaprezentowało nowy gameplay z Little Devil Inside. Minimalistyczny tytuł zapowiada się wyjątkowo dobrze.

Świeżutki materiał prezentuje nowe fragmenty rozgrywki. Możemy rzucić okiem na eksplorację, podróżowanie po świecie, walkę i zarządzanie ekwipunkiem. Dodatkowo zaprezentowano parę wątków fabularnych. Tytułowi Neonstream nie da się odmówić klimatu i uroku.

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy jest baśniowy i bardzo nietypowy świat przedstawiony. Little Devil Inside prezentuje się bardzo oryginalnie i bez strachu żongluje stylistyką oraz bawi się perspektywą. Choć zdecydowanie nie będzie to tytuł dla każdego, osobiście czekam jak zły. O tej produkcji może być naprawdę głośno, kiedy wreszcie trafi na rynek.

Niestety, nadal nie poznaliśmy jednak daty premiery. Materiał pokazuje jedynie, że debiutu należy spodziewać się w 2022 roku. A kiedy dokładnie? Na konkret musimy jeszcze troszkę poczekać. Szkoda, bo na ujawnienie terminu wydania tej gry czekamy już dość długo.