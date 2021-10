Deathverse to nowa gra na PS4 i PS5. Brutalne show z nagrodami będące w świecie Let It Die

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Najnowsze State of Play rozpoczęło się nietypowo. Pokaz wystartował, a przed oczami graczy ukazało się Deathverse, czyli gra dziejąca się w tym w świecie Let It Die. Czymże jest nowy projekt deweloperów z SUPERTRICK GAMES?

Nie ukrywam, że w pierwszej chwili pomyślałem, że jest to jakaś nowa produkcja „fortnite’o-podobna”, aczkolwiek po przeczytaniu wpisu na stronie PlayStation Blog zacząłem wierzyć, że może być to coś, co skradnie moje serducho. Rzućcie okiem na te kilka świetnych kadrów z rozgrywki:

Akcja gry toczy się w świecie po wydarzeniach z gry Let It Die, gdzie gracze walczą o sławę w telewizyjnym reality show survivalowym Death Jamboree. Akcja programu toczy się w wirtualnym świecie znanym jako Deathverse, który został stworzony przez Yotsuyama Group jako ostateczne miejsce przeznaczenia dla ludzkich dusz. – czytamy na PlayStation Blog

Każdy z graczy po wejściu do rozgrywki otrzyma towarzysza-drona o imieniu Wilson. Ten spełnia kilka funkcji, między innymi transformuje się w bronie krótkiego dystansu, tarcze, a także aktywuje specjalne zdolności. Całość wygląda jak nieco zmienione koncepcja znana z Hunger Games, ale bardziej pod kątem rozgrywek o innej dynamice niż w typowym battle royale.

Premiera Deathverse na jesień 2022 roku. Gra jest tworzona z myślą o PS5 i PS4 na silniku Unreal Engine.