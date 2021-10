Five Nights at Freddy’s: Security Breach na nowym zwiastunie. Znamy datę premiery!

Podczas dzisiejszego State of Play zaprezentowano kolejną odsłonę serii FNAF. Five Nights at Freddy’s: Security Breach przeniesie się do centrum rozgrywki.

Choć ogólnie SoP mogło nie porwać zaprezentowanymi materiałami, jedną z produkcji wybijających się na tle innych jest Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Pod koniec poniższego trailera widoczna jest data premiery – 16 grudnia 2021 roku.

Nie ukrywam, że mam mieszane odczucia wobec kadrów z najnowszego zwiastuna. Jednocześnie widzę tu ten straszny, niepokojący klimat, który towarzyszył częściom tworzonym tylko przez Scotta Cawthona. Szczególnie mam na myśli jump scare z końca filmiku.

Z drugiej strony wchodzą te retro stroje kojarzące mi się z jakąś dziwną fuzją z Power Ranger. To mocno wybija mnie z rytmu, który opisałem w powyższym akapicie. Dorzucę do tego pewną niespójność graficzną, którą można zauważyć między „chodzeniem” a „patrzeniem w kamerę”. Te drugie sekwencje wyglądają, jakby były tworzone na Clickteam Fusion (silnik pierwszych FNAF-ów). Zakładam, że rzeczywiście tak właśnie jest i jeśli tak, to jest to celowy zabieg. Nie jestem jednak jego fanem, bo spodziewam się, że może wyprowadzić grających z immersji, która jest ważna w horrorach.