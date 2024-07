Czekacie na Star Wars Outlaws? To świetnie, bo Ubisoft ma dla Was wspaniałe wieści

Przyznam, że dawno nie czekałem na nic tak mocno, jak na nową grę Ubisoftu. No, może bez przesady, bo w dzisiejszych czasach raczej ostrożnie podchodzę do wszelkich zapowiedzi. Mimo wszystko tytuł z uniwersum Gwiezdnych Wojen ma szansę przetrzeć nowe szlaki.

Ubisoft pokusił się o uchylenie rąbka tajemnicy dotyczącej premiery Star Wars Outlaws zaplanowanej na 30 sierpnia 2024 roku. Zgodnie z wpisem firmy na Twitterze, debiucie nic nie powinno już zagrażać. Tytuł zyskał już “złoty status”, co w gamedevie oznacza po prostu to, że ukończono jej całkowitą produkcję, a tytuł jest w pełni grywalny. Nie oznacza to, co prawda, że jest w pełni zoptymalizowany, także przez najbliższy czas twórcy zapewne zajmą się dalszą optymalizacją gry oraz łataniem błędów.

#StarWarsOutlaws has gone gold!



Our team can't wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can't come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK