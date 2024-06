Znamy czas przejścia Star Wars Outlaws. Dodatkowa zawartość ma go znacznie wydłużyć

Star Wars Outlaws to niemal gwarantowany hicior Ubisoftu na ten rok. Gra ma starczyć jednak na 30 godzin, czyli w zasadzie jest to całkiem sensowne.

Niedawno nowa gra Ubisoftu ze świata Gwiezdnych Wojen doczekała się konkretnego pokazu rozgrywki. To “GTA spotyka Uncharted w kosmosie” zapowiada się naprawdę nieźle, ale jak będzie z tą długością? Wszak dziś gracze nie chcą wydawać mnóstwo kasy na tytuły, które przejdą w kilka godzin.

Star Wars Outlaws – długość gry

Dyrektor kreatywny Julian Gerighty w rozmowie z serwisem VGC zdradził, że twórcy przygotowali zawartość dla graczy na około 30 godzin. Chodzi tu jednak o główną linię fabularną, co jak na tego typu grę wydaje się raczej standardem. W podobnym czasie (choć jednak kilka godzin dłużej) dało się ukończyć m.in. Days Gone czy GTA V. Twórcy z Ubisoftu rozsądnie podeszli jednak do wymierzania czasu rozgrywki.

Bardzo, bardzo wcześnie zdecydowaliśmy, że będzie to 25 – 30 godzin przygody na głównej ścieżce, 50 godzin, 60 godzin dla kompletnych graczy, a dla faceta z rodziną i pracą to wciąż sporo czasu. Nie jest to jednak epicki Assassin’s Creed z 200 godzinami rozgrywki, więc pozwala nam to naprawdę skupić się na szczegółach, pozwala nam skupić się, być może z mniejszym zespołem, na wykonaniu czegoś, co jest wykonalne. – powiedział Gerighty

Twórcy przygotowali jednak sporo atrakcji dla graczy, skoro całe doświadczenie może zamknąć się w nawet 60 godzinach. Zadania poboczne i opcjonalne aktywności wydłużą czas rozgrywki. No i nie można zapominać, że to gra z otwartym światem. Tutaj fani eksploracji również mogą mieć “używanie”. Nie da się jednak udać wszędzie, gdyż twórcy na wczesnym etapie prac zadecydowali o wycięciu z gry możliwości… pływania. Zresztą, to tego w wielu grach przyzwyczaiło nas choćby Rockstar Games.

Źródło: VGC