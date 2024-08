Ubisoft ma dla graczy nietypową prośbę. Jeżeli już rozpoczęliście zabawę w Star Wars Outlaws, to… powinniście skasować swój stan gry i rozpocząć ją od nowa. Wszystko za sprawą oficjalnego patcha, który zostanie wydany z okazji premiery. Wprowadzi on sporo poprawek i optymalizacji, jednak podczas kontynuowania rozgrywki na starym zapisie może powodować problemy.

Star Wars Outlaws – skasuj zapis, zacznij na nowo

Część graczy mogła już rozpocząć przedpremierowo przygodę w Star Wars Outlaws. Ten przywilej był zarezerwowany dla posiadaczy preorderowych wersji specjalnych, a także subskrybentów usługi Ubisoft+. Kilka dni przed premierą to fajna rzecz – ale nie wszystko złoto, co się świeci. Ubisoft zaczął rozsyłać do graczy informację o możliwej konieczności skasowania zapisanego stanu gry.

Wszystko przez day-one patch, czyli aktualizację gry z okazji premiery. Ta wprowadzi szereg usprawnień, poprawi działanie tytułu i jego optymalizację. Słowem, gra będzie dokładnie taka, jak zaplanowali twórcy. Okazuje się jednak, że kontynuowanie rozgrywki na starym zapisie może być utrudnione z uwagi na ryzyko pojawienia się różnych błędów.

Zobacz też: Najlepsze telewizory do 8000 zł. Idealny sprzęt do Netfliksa, gamingu i wiele więcej

Sposobem na uniknięcie problemów ma być skasowanie zapisu i rozpoczęcie gry na nowo. Okazuje się, że niektórzy z nas będą musieli w zasadzie skasować cały dotychczasowy postęp, który udało się osiągnąć dzięki przedpremierowemu dostępowi.

Źródło: mp1st.com