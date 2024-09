Ubisoft potwierdził, kiedy gra Star Wars Outlaws otrzyma swoje pierwsze DLC. Dodatek, w którym pojawi się postać Lando Calrissiana trafi do gry już niedługo. Co więcej, wszyscy gracze otrzymają przy okazji pewien gratis w postaci kontraktów.

Star Wars Outlaws – znamy datę premiery pierwszego DLC

Jeżeli czekacie z niecierpliwością na DLC do Star Wars Outlaws, to mamy dla was garść konkretów. Ubisoft poinformował kiedy możemy spodziewać się premiery najnowszego dodatku do gry. Wild Card pojawi się już 21 listopada. W DLC Kay zajmie się infiltracją turnieju Sabacc o wysoką stawkę. Po drodze spotkamy wytrawnych hazardzistów i zrozumiemy, o jaką stawkę tak naprawdę toczy się gra.

Gracze otrzymają nie tylko płatne dodatki, ale także nieco zawartości darmowej. Do gry trafią bezpłatne kontrakty do realizacji.

Co ciekawe, Ubisoft zapowiedział też wiele zmian w produkcji, które trafią do niej jeszcze przed świętami. Firma chce naprawić wiele elementów i poprawić rozgrywkę, co jest motywowane dość słabą sprzedażą gry na premierę. Czyżby Ubi musiał walczyć z rosnącym niezadowoleniem graczy? Ostatnio nie mają zbyt łatwo – w sumie z własnej winy. Przykładem jest choćby przesunięta premiera Assassin’s Creed Shadows. To się porobiło…

