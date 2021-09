Star Wars: Knights of the Old Republic Remake najpewniej nie tylko na PS5. Pierwsze szczegóły

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Jeden z deweloperów opowiedział o grze i nowościach.

Tytuł jest produkowany przez Aspyr Media we współpracy z Sony i Lucasfilm Games. Deweloperzy odbudowują grę od podstaw i zamierzają zachować przy tym jej pierwotne zalety.

Zespół Aspyr i Sony Interactive Entertainment połączył siły z Lucasfilm Games, aby dostarczyć wam remake tej klasycznej przygody Star Wars. Przebudowujemy jedną z najwspanialszych gier RPG wszechczasów na potrzeby nowego pokolenia, wprowadzając nowoczesne technologie, funkcje, oprawę wizualną i wiele więcej, zachowując przy tym spójność historii i postaci, które tak cenimy. – napisał Ryan Treadwell na łamach bloga PlayStation

Celem twórców jest też dorównanie nowoczesnym standardom. Aspyr zajmowało się do tej pory głównie portowaniem gier. Wiemy jednak, że studio posiada niemały budżet i będzie to bardzo duża produkcja.

Mamy nadzieję, że Star Wars: Knights of the Old Republic Remake dostarczy zarówno nowicjuszom, jak i wieloletnim fanom serii wrażeń, które dorównają najlepszym współczesnym produkcjom. Odbudowujemy ją (grę – red. ) od podstaw przy użyciu najnowszej technologii, aby dorównać przełomowym standardom innowacji ustanowionym przez oryginał, a jednocześnie pozostać wiernym jego szanowanej historii. – kontynuował

Dodatkowo twórcy zdradzili ważny szczegół. Choć potwierdzono, że gra będzie czasowym, konsolowym exclusivem PS5, nie musicie się martwić o inne platformy. Konsolowa ekskluzywność oznacza, że tytuł prawdopodobnie ukaże się również na PC. Co więcej, umowa z Sony prędzej czy później wygaśnie. Gra powinna trafić wówczas na konsole Xbox. Na kolejne materiały z tej produkcji musimy trochę poczekać.