Remake Knights of the Old Republic powstaje. Projekt jest w dobrych rękach

W końcu dostaliśmy wiarygodne potwierdzenie, że remake Knights of the Old Republic powstaje. Jason Schreier ujawnil, że za odświeżenie odpowiada uznany zespół portujący gry.

Od dłuższego czasu po sieci krążą plotki na temat odnowienia kultowego KOTOR-a. RPG osadzone w uniwersum Gwiezdnych Wojen to gra, która zdecydowanie zasłużyła na drugie życie. Co więcej, pomimo wielu lat na karku, gracze do dziś chętnie sięgają po ten tytuł.

Słynący ze swoich przecieków dziennikarz, Jason Schreier, zdradził w trakcie podcastu, że projekt faktycznie powstaje. Dodatkowo Schreier ujawnił, że grę rozwija studio Aspyr Media.

Wspomniany zespół odpowiada za porty i delikatne remastery wielu gier z gwiezdnego uniwersum. Studio cieszy się bardzo dobrą opinią i zwykle dostarcza naprawdę przyzwoite konwersje. Ich najnowszym projektem jest Star Wars: Republic Commando na PlayStation 4.

Remake Knights of the Old Republic jest więc pod skrzydłami dobrych deweloperów. Nie musimy się jednak obawiać, że będzie to prosta aktualizacja grafiki.

Jakiś czas temu Aspyr przyjął w swoje szeregi dawnych deweloperów z BioWare. Jakby tego było mało, studio zostało przejęte przez Embracer Group i wówczas ujawniono, że najnowsza gra zespołu posiada 70 milionów dolarów budżetu. Takie pieniądze raczej wystarczą, aby przygotować KOTOR-a właściwie od podstaw.

Jason Schreier to wiarygodne źródło przecieków. O remake’u tego tytułu wspominało również wcześniej paru innych insiderów. Pozostaje poczekać na oficjalną zapowiedź.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.