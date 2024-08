Star Wars Jedi: Ocalały oficjalnie na PS4 i XOne, chociaż nie radził sobie na lepszym sprzęcie

EA potwierdziło to, o czym mówiono od dawna. Star Wars Jedi: Ocalały faktycznie zmierza na PS4 i Xbox One. To zaskakujące, bo gra do tej pory ma problemy na PC.

Krytycy pokochali tę grę, zresztą tak jak większość graczy. Spora część z nich nadal jednak narzeka na problemy z optymalizacją, przez które w momencie premiery w zasadzie nie dało się grać, a przynajmniej w wersji na PC.

Star Wars Jedi: Ocalały oficjalnie na last-geny

Już jakiś czas temu pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że EA chce “cofnąć” swoją najnowszą grę ze świata Gwiezdnych Wojen. Deweloperzy mieli pracować nad portem na poprzednią generację sprzętu do grania. Okazuje się, że faktycznie były to prawdziwe wieści, bo firma właśnie ruszyła z zamówieniami przedpremierowymi.

Star Wars Jedi: Ocalały ma więc otworzyć się przed graczami PS4 i Xbox One już 17 września 2024 roku, czyli za nieco ponad miesiąc. Sam jednak radzę poczekać na debiut, a nie kupować pre-ordery. Głównie dlatego, że choć sama gra to nadal świetna przygoda w uwielbianym uniwersum, to niestety jej optymalizacja wołała o pomstę do nieba. W zasadzie nadal woła, choć jest już zdecydowanie lepiej.

Krótko po debiucie gry pisaliśmy, że to “kolejny zepsuty port na PC” i to prawda. Gra odznacza się wysokimi wymaganiami sprzętowymi, których spełnianie i tak nie gwarantuje odpowiedniej jakości. Co więcej, edycja na PS5 i Xbox Series X/S również miały swoje problemy. Dlaczego więc twórcy, którym nie udało się zoptymalizować gry nawet pod mocniejsze PeCety postanowili przenieść ją na znacznie słabsze last-geny? Tego nie wiem, ale nieco obawiam się o premierę.

Wcześniejsze problemy nie oznaczają oczywiście, że będzie źle. Tym razem możemy dostać dopracowaną i odpowiednio zoptymalizowaną grę. Na razie jednak to jak wróżenie z fusów, dlatego najlepiej zaczekać do premiery.

