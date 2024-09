Trzecie Star Wars Jedi oficjalnie potwierdzone. Jest też zła wiadomość

EA oficjalnie potwierdziło prace nad trzecią częścią serii Star Wars Jedi. Niestety, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, będzie to ostatnia część przygód Cala Kestisa.

Jeśli śledzicie informacje na temat cenionej serii gier akcji od Electronic Arts, zapewne wiecie, że już przed laty zapowiedziano trylogię. Teraz zasadniczo potwierdzono te informacje. Zaskoczenia nie ma.

Star Wars Jedi 3 oficjalnie

Plany jednak się zmieniają i nawet te niemal pewne potrafią zostać oddalone. Teraz jednak nie dzieje się nic takiego, ponieważ Electronic Arts na ostatnim spotkaniu z inwestorami przyznało, że Star Wars Jedi 3 (jakkolwiek będzie się nazywać) na szczęście się wydarzy. “Na szczęście”, bo to jednak ceniona i popularna seria gier osadzonych w uwielbianym przez wszystkich uniwersum. Jest też w tym nieco goryczy.

Zgodnie z poprzednimi obietnicami, seria przygód Cala Kestisa faktycznie dojdzie do finiszu wraz z trzecią częścią. Łącznie cykl Jedi będzie więc trylogią i szczerze wątpię, aby zdecydowano się jednak zmienić te plany. Znacznie bardziej sensowne jest skupienie się na nowych dziełach. Skoro tutaj się udało, to znaczy, że zainteresowanie jest spore.

Z innych ciekawostek napływających ze spotkania finansowego mamy łączną liczbę graczy w dwóch pierwszych częściach. Tych było naprawdę sporo, bo około 40 milionów osób! Nie należy traktować tego akurat jako wyznacznik sprzedaży. Gra jest bowiem dostępna w abonamencie EA Play, co mocno wpływa na liczbę graczy i to takich, którzy niekoniecznie ją kupili. I tak seria miała wygenerować przychód na poziomie 5 mld dolarów. To z kolei czyni ją najlepiej zarabiającymi grami wideo w świecie Gwiezdnych Wojen.

Na razie nie mamy daty premiery ani szczegółów na temat trzeciej części Star Wars Jedi. Możemy spodziewać się, że najwcześniej w 2025 roku poznamy pierwsze informacje.

Źródło: EA