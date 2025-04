Ryan Gosling w nowym filmie Star Wars: Starfighter. Premiera w maju 2027

Reżyserem produkcji będzie Shawn Levy, znany z takich hitów jak Deadpool & Wolverine oraz Stranger Things. Film ma trafić do kin 28 maja 2027 roku i będzie osadzony około pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie.

Nowy rozdział w galaktyce

Starfighter ma być samodzielną historią, niezwiązaną bezpośrednio z dotychczasowymi trylogiami. Scenariusz napisał Jonathan Tropper, współpracujący wcześniej z Levy’m przy filmie The Adam Project.

Shawn Levy podkreślił, że choć film wprowadzi nowych bohaterów, to nie wyklucza pojawienia się znanych postaci z poprzednich części.

– „Jesteśmy fanami tej sagi. Wiemy, jak ważne są te historie dla widzów, bo sami nimi jesteśmy” – powiedział Levy podczas wydarzenia.

Gosling o swojej roli

Ryan Gosling pojawił się niespodziewanie na scenie Star Wars Celebration, dzieląc się swoim entuzjazmem. – „Bycie tutaj i widzenie was wszystkich inspiruje mnie jeszcze bardziej do pracy nad tym projektem. To przypomnienie, jak wiele znaczą dla nas filmy, zwłaszcza te z uniwersum Star Wars” – powiedział aktor. Gosling pokazał również zdjęcie swoich dziecięcych pościeli z motywem Star Wars, podkreślając, że jego miłość do tej sagi sięga dzieciństwa.

Produkcja i premiera

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jesienią 2025 roku. Premiera zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku, co czyni Starfighter kolejnym dużym projektem w uniwersum Star Wars po filmie The Mandalorian & Grogu, który ma trafić do kin w maju 2026 roku .

Lucasfilm zapowiedział również nowy serial animowany Maul: Shadow Lord, skupiający się na postaci Dartha Maula, który ma zadebiutować na Disney+ w 2026 roku.

