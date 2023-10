Już 8 grudnia ukaże się fizyczne wydanie zestawu Star Wars Heritage Pack na konsolę Nintendo Switch. W skład wydania wchodzi aż 7 gier z popularnego uniwersum. Całość została wyceniona na 60 dolarów i można już składać zamówienia przedpremierowe. Co ciekawe, edycja ta była wcześniej dostępna w formie cyfrowej na platformie Nintendo. Teraz ucieszy graczy, którzy cenią sobie fizyczne wydania gier. Będzie to jedyna forma zakupu gry, bo na początku tego roku cyfrowy odpowiednik został wycofany z dystrybucji.

Co znajdziemy w tym ciekawym zestawie? Dobór gier to istna gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. 7 omawianych gier to:

The Force Unleashed

Republic Commando

Episode I Racer

Jedi Knight: Jedi Academy

Jedi Knight II: Jedi Outcast

Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Świetna premiera w pudełku

Zestaw jest bardzo zróżnicowany. Mamy tu nie tylko erpegowy klasyk w postaci Knights of the Old Republic, ale również jego kontynuację, czy The Force Unleashed. Co ciekawe, ta ostatnia gra otrzymała niedawno aktualizację. Tak, tytuł po 15 latach od premiery pobrał łatkę, o czym poinformował jeden z użytkowników konsoli Xbox One. Nadal do końca nie wiadomo, dlaczego tak się stało, choć fani mają pewne przypuszczenia.

Cieszy nas również duet gier Jedi Knight czy Republic Commando i Racer na bazie pierwszej części filmowej sagi. Chciałoby się rzec, że „będzie pan zadowolony” – mowa oczywiście o sympatykach uniwersum. Gry nie są w żadnym wypadku nowum ani też pierwszym wydaniem na Switcha. Mimo to sympatycznym jawi się fakt wydania tego zestawu jako fizycznego egzemplarza.

Star Wars na PS5 z problemami?

W związku z tematyką Gwiezdnych Wojen poruszyć należy wątek remake’u Rycerzy Starej Republiki. Gra miała zostać wydana na PlayStation 5, choć niedawno Sony postanowiło skrzętnie ukryć ślady tej gry w mediach społecznościowych. Fani spekulowali, że projekt jest zamykany, a firma odpowiadała, że nie chodzi o to. Problem miał leżeć po stronie wygasających licencji.

Tak czy inaczej, miłośnicy tej gry nie mają łatwo. Od lat karmiono ich ciekawymi zapowiedziami, a ostatecznie projekt jest w dziwnym deweloperskim limbo. Czy waszym zdaniem produkcję spotka jeszcze łaskawy los? Obecnie w branży gier jest ciężko, co bezsprzecznie obija się na niektórych projektach.