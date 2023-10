Fundusze inwestycyjne szukają oszczędności, co odbija się na branży gier. Obecnie notowany poziom inwestycji zewnętrznych funduszy jest najniższy od kilku lat. Gry wideo nie mają co liczyć na potężne środki, a wszystko to jest pokłosiem wydarzeń takich, jak pandemia COVID-19. Czy sytuacja zdoła wrócić do normy, a może czeka nas pogłębiony kryzys?