Nowe gry w Nintendo Switch Online. To świetne pozycje z N64

Abonament Nintendo Switch Online to świetny dodatek do konsoli Switch. Pozwala nam na rozgrywkę online, jak również dostęp do masy ciekawych gier ze starszych konsol tej firmy. Wśród nich możemy znaleźć choćby klasyki z konsoli Nintendo 64. Właśnie do oferty zawitały dwie nowe pozycje, które z pewnością ucieszą fanów mobilnego grania. O jakich tytułach mowa? Sprawdźmy to!