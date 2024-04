Nowe Nintendo Switch będzie lepsze, ale i tak przestarzałe

W sieci pojawiły się plotki dotyczące pamięci stosowanej przez nowe i niezapowiedziane jeszcze Nintendo Switch 2. Okazuje się, że konsola japońskiego giganta będzie korzystać z technologii Samsunga. O ile faktycznie nastąpi duży wzrost szybkości, to nadal mowa o dość przestarzałym rozwiązaniu. Przynajmniej w porównaniu do nowoczesnych konsol Sony i Microsoftu. W tym wypadku powinno to jednak wystarczyć, prawda?