Electronic Arts po cichu usunęło 6 swoich gier ze Steam

Ej no, tak to się nie robi! – moglibyśmy grzmieć, gdyby tylko większa liczba graczy spostrzegła, że z największej PeCetowej platformy dla graczy zniknęło aż sześć tytułów wydanych przez EA. Każda to gra Codemasters, dziś być może zapomniana, ale niegdyś ciesząca się popularnością. Wszak dotknęło to serii Operation Flashpoint czy ciekawego hack’n’slasha Rise of the Argonauts.

Najgorsze jest to, że EA nie postanowiło wcale tego ogłosić z wyprzedzeniem. Dopiero udając się na platformę Steam teraz, zaglądając na nadal aktywne karty podanych niżej gier, znajdziemy informację o tym, że dany produkt nie jest już dostępny do kupienia. SteamDB informuje, że aplikacje te zostały wycofane na życzenie wydawcy, czyli w tym wypadku właśnie EA. Każda z pozycji została opracowana lub wydana przez Codemasters, ale gdy firmę przejął gamingowy gigant, również i one zostały wciągnięte pod jego egidę.

Nowe gry usunięte ze Steam – lista:

Damnation

Hospital Tycoon

Maelstrom: The Battle for Earth Begins

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Rise of the Argonauts

Toybox Turbos

Przede wszystkim nie mówimy praktycznie o żadnej szczególnie uwielbianej przez graczy pozycji. Damnation czy Rise of the Argonauts były raczej „średnio” odebrane przez społeczność, ale nie oznacza to, że mówimy o złych grach. Największą stratą z pewnością wydaje się Operation Flashpoint: Dragon Rising czy Toybox Turbos. Nie wiemy, czemu te pozycje zostały usunięte i czy kiedykolwiek wrócą do sprzedaży.

Źródło: GameRant