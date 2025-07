Star Wars: Dark Forces 2 na Unreal Engine. Grę sprawdzicie za darmo

Choć od pierwszej prezentacji minęły już niemal dwa lata, ambitny projekt od fana o pseudonimie Ruppertle wciąż żyje. Remake kultowego Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 na Unreal Engine 4 nie tylko nie został porzucony, ale właśnie doczekał się świeżego materiału.

Star Wars: Dark Forces 2 na Unreal Engine nabiera kształtów

W najnowszym wideo możemy zobaczyć w akcji mechanikę pływania stworzoną na potrzeby trzeciego poziomu zatytułowanego The Return Home to Sulon. Choć to nadal wersja robocza, już teraz robi bardzo dobre wrażenie. Poza tym twórca pokazał również warsztat, czyli ostatni pokój tego etapu, oraz więcej fragmentów samego gameplayu. Wszystko wskazuje na to, że trzeci poziom jest bliski ukończenia, a to może oznaczać nową wersję dema.

Jeśli jeszcze nie testowaliście projektu Ruppertle’a, nadal można pobrać aktualną wersję 1.02. W zestawie znajdziemy trzy oficjalne poziomy z oryginalnej gry, cztery survivalowe areny, tryb sandbox, przeglądarkę modeli 3D i dodatkowy poziom testowy. Całość wygląda jak fanowski projekt z ambicjami większymi niż niejeden remake AAA.

Co ciekawe, całość nadal powstaje na Unreal Engine 4 i nic nie wskazuje na to, by twórca planował przesiadkę na UE5. Trudno się dziwić, w końcu w tym przypadku liczy się przede wszystkim dokończenie samej gry, a dopiero potem ewentualne migracje na nowsze silniki. Jak na jednoosobowy projekt, postępy są naprawdę imponujące.

Źródło: DSOGaming