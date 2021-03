Chcę takie TES VI na Unreal Engine 4! [WIDEO]

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby TES VI na Unreal Engine 4? Ktoś postanowił to sprawdzić i znalazł scenę idealnie pasującą do gry Bethesdy.

Bethesda wreszcie dołączyła do Microsoftu. Dwie firmy rozpoczęły współpracę, a gracze czekają na wielkie hity od twórców serii The Elder Scrolls. Na jej kolejną odsłonę musimy jeszcze długo poczekać, ale gracze już dzielą się swoimi wizjami wirtualnego świata.

TES VI na Unreal Engine 4 wygląda jak spełnienie marzeń

Pewien fan cyklu znalazł bardzo ciekawą scenę w Unreal Engine 4. Co prawda nie nawiązuje ona bezpośrednio do uniwersum TES, ale prezentuje całkiem podobny klimat. Mroczne, średniowieczne puszcze i klimatyczne wioski to coś, do czego przyzwyczaiła nas Bethesda. Wspomniany gracz od razu skojarzył widoczek ze Starszymi Zwojami. Zobaczcie sami.

Sama scena została stworzona przez firmę Quixel. Można ją pobrać zupełnie za darmo ze sklepu Unreal Engine i uruchomić na swojej wersji silnika. Nie musimy w niej nawet grzebać, wszak służy za technologiczne demo i pozwala na dowolną eksplorację terenu.

Dzieło to jest naprawdę imponujące. Twórcy pokusili się o zastosowanie tekstur o rozdzielczości 8K i widać je na każdym kroku. Do tego dochodzi świetna fizyka otoczenia, piękne oświetlenie i wyśmienity klimat. Wyjątkowe, ale na ten moment raczej nieosiągalne w przypadku pełnoprawnej gry doświadczenie. Niewykluczone jednak, że The Elder Scrolls VI zbliży się do takiego poziomu pod względem oprawy.

Co już wiemy o TES VI?

Gra ma zadziałać na zaktualizowanej wersji silnika Bethesdy. Nie wiadomo czego się po nim spodziewać poza tym, że najnowsze produkcje będą wyglądały dużo ładniej. Na ten moment ciężko wysnuć jakieś głębsze teorie na ten temat, a na konkrety trochę sobie poczekamy.

Premiera nowych Scrollsów jest odległa o dobre kilka lat. Wiemy, że gra zadebiutuje po Starfield, a i kosmiczny sandbox od Bethesdy jest jeszcze dość odległy, choć może wyjść jeszcze w tym roku. Insiderzy wspominają o premierze wyczekiwanej szóstki w przedziale od 2024 do 2026 roku. Kiedy Skyrim ukazał się na rynku prawie dekadę temu, chyba nikt nie myślał, że przyjdzie nam tyle czekać na kontynuację.

Fabuła i rozgrywka pozostają wielką tajemnicą. Bethesda jakimś czas temu podrzuciła wskazówkę sugerującą, że gra zabierze nas do prowincji Hammerfell. To wciąż niepotwierdzona informacja, ale całkiem prawdopodobna.

Króciutki teaser od Bethesdy pokrywa się z tą plotką. Render ukazał górzysty, różnorodny teren położony nad brzegiem morza. Hammerfell również cechuje się górskimi masywami i sporą różnorodnością krain. Można jednak na upartego powiedzieć to samo o większości prowincji Tamriel na podstawie tego, co widzimy chociażby w Elder Scrolls Online.

TES VI wciąż jest więc wielką zagadką i trudno nawet spekulować odnośnie tej produkcji. Najpewniej Bethesda odkryje kolejne karty po premierze Starfield.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.