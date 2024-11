STALKER 2 królem. Gra rządzi na Steam jeszcze przed premierą

Obecnie STALKER 2 jest najlepiej sprzedającą się grą na Steam. Tym samym nowe dzieło GSC Game World wygrało z bestsellerem w postaci Call of Duty.

STALKER 2 trafi do graczy na PC i Xbox Series X/S (w tym abonentów Xbox Game Pass) już 20 listopada 2024 roku. Gra stanie się dostępna o godzinie 17:00. Jeśli chcecie kupić ją taniej i przygotować się na premierę, zachęcam do sięgnięcia do naszego artykułu.

STALKER 2 królem sprzedaży

Dane serwisu SteamDB nieubłaganie pokazują, na jak dużą premierę może liczyć GSC Game World. Obecnie STALKER 2 – na dzień przed premierą – znajduje się na szczycie najlepiej zarabiających gier, zajmując tak naprawdę 1. miejsce w rankingu sprzedaży. W kategorii największych dochodów wyprzedza go tylko niedoścignione CS2.

Warto zaznaczyć, że dzieło od ukraińskiego studia wygrało tym samym z mnóstwem innych tytułów free-to-play jak choćby szalenie popularnym PUBG: Battlegrounds czy Throne and Liberty. Ba, udało się nawet prześcignąć Call of Duty: Black Ops 6, które rankingi Steam zdominowało na kilka tygodni. Warto zaznaczyć, że podobieństwa nie kończą się tylko na tym, że obydwie gry są FPS-ami. Zarówno STALKER, jak i nowy CoD trafiły w dniu premiery do Xbox Game Pass. Warto o tym pamiętać, bo z pewnością spore grono graczy skusi się również na sięgnięcie po ten tytuł w ramach abonamentu.

Jesteśmy więc praktycznie pewni, że dla ukraińskich deweloperów będzie to wielki sukces. Nadal jednak pozostają pytania o stan techniczny gry w dniu premiery i optymalizację w wersji na PC. Poprzednie doniesienia nie napawają niestety optymizmem.

Źródło: tech4gamers