STALKER 2 zmierz na rynek. Gra ma problemy na konsolach?

Już niedługo, bo dokładnie w najbliższą środę zadebiutuje STALKER 2 – jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Tytuł pojawi się na pecetach i konsolach Xbox Series X|S, a my będziemy mogli ograć go również w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Niestety, na krótko przed premierą tytułu, w sieci zaczęły pojawiać się niezbyt optymistyczne doniesienia. Jak podają ci, którzy mieli już okazję zagrać, produkcja z popularnego uniwersum ma sporo problemów.

Na co narzekają gracze? Jak pisze OrfeasDourvas z Reddit, gra w trybie wydajności (XSX) nie jest do końca płynna, a grafika sprawia wrażenie “brudnej”. Dziwne odczucia towarzyszą też podczas strzelania, które gracz uznał za dziwnie surowe. Sam gameplay ma być przestarzały, a stan techniczny gry pozostawia nieco do życzenia. Problemem na pewno może być system A-Life 2.0 symulujący wiele procesów zachodzących w Zonie. To nie pozostaje bez wpływu na wykorzystanie mocy obliczeniowej konsoli. Zaskakuje fakt, że nawet w trybie wydajności gra nie osiąga upragnionych 60 klatek na sekundę.

Poza screenami gracz mający wcześniejszy dostęp do produkcji udostępnił również kilka klipów wideo z rozgrywki. Możecie zobaczyć je tutaj.

Gracz chwali jednak tytuł za piorunujące wrażenie wywoływane przez oprawę dźwiękową, jak i sam klimat gry. Wspomniane problemy, przynajmniej teoretycznie, da się załatać odpowiednimi patchami zaraz po premierze. Martwi jednak fakt, że tytuł ma nie osiągać 60 klatek nawet w trybie wydajności. Nie wiadomo, czy twórcom uda się to właściwie poprawić.

Źródło: Twisted Voxel