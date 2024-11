Gra za darmo z rozmachem AAA podobna do STALKER. Nowa premiera i gry z serii w promocji

STALKER 2 dzisiaj ma swoją premierę, a my polecamy bezpłatną alternatywę. Oto naszym zdaniem najciekawsza gra za darmo podobna do serii STALKER, która również zaprasza nas do skażonej strefy pełnej anomalii i mutantów. Oprócz tego mamy promocje na słynną serię od studia GSC Game World.

Co zrobić, jeśli ciągnie nas do STALKER 2, ale cena na Steam jednak jest dla nas za wysoka? Są trzy opcje i każda w zasadzie słuszna, tylko zależy jaki mamy budżet. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom prezentując zarówno premierowe STALKER 2: Heart of Chornobyl w promocji, jak i starsze produkcje dostępne po kilka złotych. Ale… jest również świetna gra za darmo, która łączy świat STALKER z… uniwersum Minecraft. Oczywiście nieoficjalnie, a od razu uprzedzę, że “kwadratowa” grafika w niczym tutaj nie przeszkadza, bo gra jest po prostu kapitalna i klimatyczna. Do tego wciąż wspierana i oblegana przez graczy na Steam.

Zacznijmy od debiutującego dzisiaj STALKER 2 oraz starszych odsłon w promocji. Jeśli nie mieliście okazji pograć we wcześniejsze części, możecie to zrobić za kilkanaście złotówek. Warto, zwłaszcza na starszych komputerach, gdzie gry będą Wam hulać w maksymalnych ustawieniach i wysokiej rozdzielczości. Jak wiadomo, najnowsza odsłona ma wysokie wymagania sprzętowe.

STALKER 2 i starsze części serii w promocji

Tanie klucze na gry STALKER oferuje zaufany sklep Instant Gaming, w którym możemy zapłacić za wszystko np. przez BLIK. Zaraz po tym otrzymamy klucze do aktywacji na Steam.

STALCRAFT: X – gra za darmo podobna do serii STALKER

Dla osób, które nie zamierzają kupować nowej odsłony STALKER, a starsze produkcje dawno skończyły, mamy darmową alternatywę. I to nie byle jaką, ponieważ STALCRAFT: X jest produkcją z dużym rozmachem i dobrymi ocenami. Co więcej, w ostatnim miesiącu tytuł przeżywa swoją drugą młodość, zdobywając jednego dnia nawet ponad 38 tys. graczy jednocześnie na serwerze. Codziennie spotyka się tutaj kilkanaście tysięcy fanów Zony, więc może i Ty spróbujesz?

STALCRAFT: X to strzelanina MMO inspirowana serią STALKER oraz Minecraftem. Nie będzie jednak kolorowo jak w hicie od studia Mojang, a brudno, mrocznie i obskurnie.

Większość czasu gracz spędza w otwartym świecie Strefy Wykluczenia Czarnobyla. Lokacje są wypełnione wszelkiego rodzaju aktywnościami PvP i PvE, uwielbianymi przez fanów Stalkera. Jest poszukiwanie artefaktów, polowanie na mutanty, eksploracja niezbadanych lokacji, wykonywanie zadań i laboratoriów i udział w wojnach frakcji. Steam

Gra warta jest sprawdzenia, bo wciąż sporo się w niej dzieje. Choć posiada mikropłatności, to wszystko możemy zdobyć w trakcie rozgrywki, albo kupić u kupców spotykanych w rozległym postapokaliptycznym świecie.

Źródło: Steam