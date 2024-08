STALKER 2 – nowy trailer rozpala wyobraźnię graczy

STALKER 2 na nowym zwiastunie. Zajrzyjmy za kulisy gry

Co powiecie na nowy materiał z gry STALKER 2? Chociaż do premiery wciąż pozostało sporo czasu, to możemy rzucić okiem za kulisy jej powstawania. Tym razem twórcy postanowili zaprezentować m.in. powstawanie cutscenek i sesji motion capture.

Oto nowy trailer:

No dobra, a jak będzie z tą premierą? Niestety, wielu graczy z przekąsem (niebezpodstawnym) uznaje tytuł za notorycznie opóźniany i nie wierzy, że tym razem się uda. A oficjalna data przełożonej premiery to 20 listopada 2025 roku. Tytuł ma ukazać się wówczas na PC i Xbox Series X|S. W obydwu przypadkach pozycja będzie od startu dostępna w abonamencie Xbox Game Pass, co dla wielu osób jest nie lada gratką.

Osobiście trzymam szalenie mocno kciuki za to, aby się wreszcie udało. Materiały z gry wyglądają naprawdę dobrze i tytuł ma szanse odgrzebać tę zasłużoną markę. Bardziej obawiałbym się jednak o to, czy gracze zainteresują się produkcją. Koniec roku to okres dominacji Call of Duty, które tym razem również zadebiutuje w abonamencie Microsoftu.

Źródło: YouTube