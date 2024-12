Twórcy z GSC Game World nie kryją swojej sympatii do Xboksa, Microsoftu i usługi Xbox Game Pass. Okazuje się, że popularny abonament miał ogromny wkład w to, że nowy STALKER 2 w ogóle pojawił się na konsolach. Okazuje się, że usługa pomogła twórcom zadebiutować z dużą odsłoną serii na zupełnie nowej platformie.

STALKER 2 na konsolach? To zasługa Game Pass’a

Niedługo po premierze gry STALKER 2 twórcy ogłosili, że gra osiągnęła dobrą sprzedaż. Ba, relatywnie szybko zwróciły się całe koszta wyprodukowania gry, a sama produkcja ma szansę na wygenerowanie aż 1 miliarda dolarów. Okazuje się, że zdaniem deweloperów ogromny udział w udanym debiucie miał abonament Xbox Game Pass. GSC Game World miało przenieść popularną serię na konsole w dużej mierze dzięki abonamentowi Microsoftu.

Twórcy potwierdzają, że obecność w Game Pass pozwoliła im podjąć decyzję o przeniesieniu gry na konsole Xbox i była to decyzja bardzo udana. Dostęp do ogromnej rzeszy graczy to coś, z czego po prostu nie można zrezygnować. Dziś wiedzą już, że była to decyzja bardzo dobra, a mimo debiutu w abonamencie sprzedaż i tak jest wysoka.

Pozostaje podziękować za istnienie Game Pass, bo inaczej kto wie — może tytuł nigdy nie pojawiłby się na konsolach…

Źródło: tech4gamers.com