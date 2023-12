Sony wdzięczne, że kupujemy PS5. Sprzedaż „osiągnęła kamień milowy”

Sony podało świeżutkie dane pokazujące sprzedaż PS5. Wynika z nich, że konsola przebiła pułap 50 mln sztuk w dniu 9 grudnia, nieco ponad trzy lata po premierze w listopadzie 2020 roku. Dojście do tego „kamienia milowego” zajęło zatem dokładnie 161 tygodni. Jeśli porównamy to ze sprzedażą poprzedniej generacji, wyjdzie na to, że PlayStation 4 osiągnęło ten sam wynik sprzedaży o tydzień szybciej, po 160 tygodniach na rynku.

Jednak musimy wziąć pod uwagę, że system poprzedniej generacji nie borykał się z takimi problemami jak PlayStation 5. Chyba każdy z nas pamięta przerwy w dostawach i ograniczone zasoby PS5 w sklepach tuż po wybuchu pandemii wirusa Covid. Z pewnością gdyby nie to, konsola miałaby szansę osiągnąć pułap 50 mln sprzedanych sztuk jeszcze szybciej.

Sprzedaż PS5 – Sony wdzięczne graczom

Jak można się spodziewać, wynik sprzedażowy konsoli cieszy zarząd Sony. Ten dziękuje nam za wsparcie i po prostu za to, że kupowaliśmy sprzęt mimo braków w sklepach, a co za tym idzie wyższe ceny.

Osiągnięcie tego kamienia milowego w sprzedaży PS5 jest świadectwem niezachwianego wsparcia globalnej społeczności PlayStation i jej pasji do niesamowitych wrażeń tworzonych przez utalentowanych programistów z PlayStation Studios i naszych partnerów. Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym graczom, którzy dołączyli do tej pory do społeczności PS5 i jesteśmy podekscytowani, że jest to pierwszy sezon świąteczny od premiery, w którym mamy pełną dostawę konsol PS5 – więc każdy, kto chce ją zdobyć, może dostać swój egzemplarz. Jim Ryan

Przypominamy, że jeszcze w lipcu 2023 roku sprzedaż PlayStation 5 była na poziomie 40 mln sztuk. Zatem w niecałe pół roku do naszych domów trafiło ponad 10 mln konsol. Sony nadal zamierza podtrzymywać dobrą passę sprzedażową, wypuszczając nowy model PS5 Slim. Odświeżona konsola jest już dostępna w sklepach, a na horyzoncie rysuje się niesamowicie mocne PS5 Pro. Nieoficjalną specyfikacje techniczną tego potwora publikowaliśmy tutaj. Na koniec warto wspomnieć, że sprzedaż PlayStation 5 przewyższyła sprzedaż konsol Xbox w stosunku 3 do 1. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.