Powracamy z tematem specyfikacji technicznej PS5 Pro. A to dlatego, że odniósł się do nich kolejny branżowy informator, który jest obeznany w technologii oraz kartach graficznych. Kepler, bo o nim mowa, wypowiedział się odnośnie układu GPU oczekiwanej mocniejszej wersji PlayStation 5.

Przypominamy, że według wcześniejszych przecieków, sekretem PS5 Pro jest nowy, niestandardowy układ AMD o nazwie Viola. Wykorzystuje on technologię z architektury RDNA 3 i RDNA 4. Kepler twierdzi, że nowa wersja PlayStation 5 użyje 60 z 64 dostępnych jednostek CU, a nie 56 jednostek CU, o których była mowa wcześniej. Jeśli to prawda, to procesor graficzny PS5 Pro będzie wyposażony w 3840 procesorów strumieniowych. Tyle samo mamy w kartach graficznych AMD Radeon RX 7800 XT. To wyraźny wzrost w porównaniu do 3584 procesorów strumieniowych w GPU oczekiwanej wersji Pro, o których była mowa we wcześniejszym przecieku.

Zaktualizowana specyfikacja PS5 Pro, nieoficjalna

Tak prezentuje się obecna, lecz niepotwierdzona jeszcze wiedza na temat „bebechów” PlayStation 5 Pro:

SoC – Viola

Procesor – 8-rdzeniowy AMD Zen 2 @ 4,4 GHz

Karta graficzna – karta graficzna AMD RDNA 30WGP/60CU

RAM — 16 GB GDDR6 18 Gb/s (576 GB/s)

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że inny znany insider Tom Henderson napisał niedawno na X, że według jego wiedzy i przewidywań, Sony spodziewa się, iż rzeczywista specyfikacja techniczna PlayStation 5 Pro zostanie ujawniona w tym miesiącu.