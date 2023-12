Kojarzycie Spotify Wrapped? Na pewno, w końcu to szalenie popularne podsumowanie roku w wykonaniu platformy streamingowej do muzyki. Tym razem nadszedł jednak czas na gaming, a konkretniej specjalne podsumowania przygotowane dla fanów PlayStation i Xbox (w tym również Game Pass na PC). Jesteście gotowi na sprawdzenie, w co najczęściej graliście?

Wrapped dla gamingu. PlayStation i Xbox

Niemal wszyscy uwielbiają podsumowania roczne w wykonaniu platform streamingowych i nie tylko. Social media zalewane są treścią ze Spotify, gdy te umożliwia sprawdzenie swojego Wrapped — nie inaczej było w tym roku. Na szczęście nie tylko świat muzyki może pochwalić się tą interesującą funkcją. Takie same możliwości mają też gracze. Już teraz możemy sprawdzić, jak wyglądał nasz rok na konsolach i pecetach. Swoje podsumowania udostępniły graczom Sony i Microsoft dla odpowiednich platform.

W przypadku Sony mamy dostęp do PlayStation WrapUp, gdzie dowiemy się o liczbie godzin w grach, liczbie tytułów, trofeów i kilku innych ciekawych statystykach. Już teraz możecie sprawdzić, który tytuł z PS4 czy PS5 przyciągnął was na najdłuższy czas. W moim przypadku królował God of War z 2018, bo chciałem wreszcie przekonać się do nowego wcielenia Kratosa.

Posiadacze konsol Xbox (jak również abonenci Game Pass na PC) mogą odtworzyć przegląd roku Xbox, który również jest dostępny. W tym zawarte są również niektóre produkcje pecetowe, dlatego na moim miejscu numer 1 znalazł się… A dobra, lepiej nie będę pisał, bo to trochę śmieszne. Całkiem wysoko miałem też Forzę Horizon 5, bo to moja ulubiona ścigałka.

Dostęp do podsumowań nie jest nieograniczony. W przypadku PlayStation mamy czas do 14 stycznia, Xbox daje nam nieco więcej dni — do 31 stycznia 2024 roku. Warto sprawdzić nasze statystyki już teraz, a może nawet porównać się ze znajomymi. Ciekawe, kto był największym miłośnikiem gier w ciągu ostatnich 12 miesięcy.