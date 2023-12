Czy Splinter Cell Remake powstaje? Graczy martwi stan produkcji

Splinter Cell doczeka się remake’u?

Produkcja niektórych gier od samego początku wypełniona jest przeciwnościami losu, z którymi zmagają się twórcy. To o tyle ciekawe, że niektóre serie doczekują się nowych edycji co rok lub dwa, podczas gdy inne tytuły przez lata stoją w miejscu. Powodów takich sytuacji jest wiele. Czasami winni są deweloperzy, kiedy indziej wydawcy ze swoim podejściem do danego tytuły czy zmianami w polityce wydawniczej. W jakiej sytuacji jest Splinter Cell Remake?

W zdecydowanie nieciekawej. Za moment koniec 2023 roku, a my w ostatnich 12 miesiącach nie dowiedzieliśmy się praktycznie niczego nowego na temat tytułu. Jak podaje serwis Gaming Bolt, gra znajduje się w bardzo wczesnej fazie produkcyjnej. Deweloperzy nie mają nam zbyt wiele do pokazania, a na dodatek sami nie są pewni, czym gra mogłaby się okazać. Wiadomo, że plany są ambitne. Nowy Splinter Cell ma być nie tylko remake’iem, ale również tytułem dostosowanym do współczesnych realiów. Grę mielibyśmy być w stanie przejść bez ani jednego zabójstwa.

Brzmi świetnie? No właśnie, brzmi. A co z samym tworzeniem tego produktu? Sporym problemem są przetasowania w zespole deweloperskim. Nie tak dawno pisaliśmy o zatrudnianiu nowych osób. Nowicjusze mają współpracować z weteranami, w niektórych przypadkach nawet ich zastępować. Co może wyjść z takiej mieszanki? Ciężko powiedzieć, choć to i tak nie najgorsza rzecz.

Największym problemem może być… wydawca. Nie wiadomo bowiem, czy Ubisoft ma konkretne plany wobec tej gry. Tak wielkie firmy lubią czasem zmieniać zdanie, lub kalkulować zyski i straty na nowo. Nic dziwnego, jeżeli w pewnym momencie po prostu okaże się, że gra nie wyjdzie — i tyle. Taki beznadziejny los spotkał inny remake, a konkretniej Knights of the Old Republic.