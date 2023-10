Remake Splinter Cell coraz bliżej? Ubisoft szuka pracowników do projektu

Prace nad remake’iem Splinter Cell trwają i mają się dobrze? Tego nie wiadomo, ale faktem jest, że studio odpowiedzialne za grę poszukuje ludzi do projektu. Wśród ogłoszeń o pracę znaleźć można wiele stanowisk, które dotyczą właśnie prac nad grą z agentem specjalnym. Możliwe, że marzenia fanów w końcu się ziszczą. Nie wiadomo, jednak kiedy to nastąpi.

Splinter Cell Remake nabiera tempa? Wiele na to wskazuje

Rzesza fanów czekających na remake Splinter Cell jest naprawdę duża. Niegdyś popularna marka Ubisoftu ostatni raz pojawiła się na rynku w dużej formie przy okazji odsłony Blacklist. Miało to miejsce jeszcze w 2013 roku, a od tego czasu nie mogliśmy zagrać w żadną nową i dużą odsłonę serii. Tym bardziej cieszą informacje, że zapowiadany remake ma faktycznie powstawać. A sugerować to mogą opublikowane oferty pracy.

Stanowisk w Ubisoft Toronto (studio odpowiadające za remake) ma być dostępnych 12, z czego wszystkie dotyczą gry o specjalnym agencie. Wśród wymienionych ofert znaleźć można animatora rozgrywki, projektantów narracji, grafików tekstur, dyrektora ds. graficznych i nie tylko. Czy to oznacza, że prace idą do przodu? Poniekąd tak, choć na pewno do ich końca zostało jeszcze dużo czasu.

Pewne jest, że Ubisoft ma teraz dobry czas na skupienie uwagi i zasobów na tworzeniu tej gry. Dopiero co na rynku ukazała się najnowsza odsłona Assassin’s Creed, czyli Mirage, a do kolejnych dużych premier pozostało jeszcze trochę czasu. Pozostaje mieć nadzieje, że przygody Sama Fischera nie skończą w koszu lub dziwnym zawieszeniu, jak miało to miejsce przy okazji np. Beyond Good & Evil 2. A patrząc na sytuację Ubisoftu, nie można tego wykluczyć.