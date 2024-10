Splinter Cell Remake powstaje. Ubisoft nie anulował gry, pojawiły się nowe informacje

W sieci pojawiało się sporo plotek na temat gry Splinter Cell Remake. Niektóre z nich sugerowały, że projekt zawieszono, a nawet skasowano. Jak donosi serwis Insider Gaming, to nieprawda. Gra nadal powstaje, a nawet pojawiły się nowe informacje na jej temat. Wiemy na przykład, z jakiego silnika korzystają twórcy.

Splinter Cell Remake – nowe informacje o grze

Serwis Insider Gaming zdobył nowe informacje na temat gry Splinter Cell Remake. Najważniejszą informacją jest ta potwierdzająca, że gra powstaje. Mimo wielu problemów Ubisoftu projekt nadal jest aktualny i rozwijany. Nic nie wskazuje na to, aby miał go spotkać los wielu skasowanych gier. Trzeba przyznać, że zainteresowanie powrotem jest serii jest naprawdę duże. Tym bardziej że remake dotyczy pierwszej, kultowej już części. Co jeszcze udało się dowiedzieć?

Potwierdzono, że deweloperzy w pracy nad grą wykorzystują silnik Snowdrop Engine — nie zaś popularny obecnie Unreal Engine, który w starszych wersjach był używany do stworzenia pierwszych odsłon serii. Ten sam silnik został użyty przy m.in. Star Wars Outlaws, XDefiant czy obydwu częściach Tom Clancy’s The Division.

Zobacz też: Wszystko, co wiemy o PS5 Pro. Specyfikacja, różnice, lista gier, data premiery

Sugerowana data premiery to 2026 rok, jednak żadne źródło nie uznaje jej za pewnik. Tytuł przygotowywany przez Ubisoft Toronto nadal jest na dość wczesnym etapie. Gra jest przygotowywana od początku, co oznacza że przed deweloperami jeszcze sporo pracy.

Źródło: insider-gaming.com