Splinter Cell Remake jeszcze w tym roku? Twórcy chcą nam coś zasugerować

Jeżeli czekacie na Splinter Cell Remake, to mamy (chyba) całkiem dobre wieści. W czerwcu odbędzie się zapowiadana impreza Ubisoft Forward, a w sieci pojawiła się ciekawa rzecz na temat odświeżanej gry. Jej twórcy, czyli studio Ubisoft Toronto zmienili swoje zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych na… No cóż — obrazek nie pozostawia nam żadnych wątpliwości.

Splinter Cell Remake nadchodzi. Więcej już w czerwcu?

Wczoraj informowaliśmy was o tym, że Ubisoft zapowiedział swój pokaz. Impreza Ubisoft Forward odbędzie się już 10 czerwca tego roku w Los Angeles i zobaczymy na niej wiele świetnych gier, nad którymi pracuje ten wydawca i jego wewnętrzne studia. Których tytułów nie zabraknie? Na pewno możemy liczyć na nową odsłonę serii Assassin’s Creed, Star Wars Outlaws i nie tylko. Mówi się, że pojawić się może również nowa część Prince of Persia, kontynuacja cyklu Far Cry, czy też pewien wyczekiwany remake.

Chodzi oczywiście o odświeżoną pierwszą odsłonę serii Splinter Cell, która elektryzuje wielu graczy na całym świecie. Produkcja jest wciąż dość tajemnicza, ale wiemy, że powstaje. W ostatnich miesiącach pojawiały się np. ogłoszenia dotyczące pracy przy tym projekcie, jednak dużą poszlaką okazało się to, co studio Ubisoft Toronto zrobiło na swoich social mediach. Chodzi o pewną oczywistą grafikę:

Maaaybe some news on Splinter Cell Remake.



Ubisoft Toronto changed their Facebook header and profile picture just yesterday. https://t.co/6KUXYmGjjs pic.twitter.com/bSwYCjbtkF — MauroNL (@MauroNL3) April 3, 2024

Twórcy wrzucili na facebookowym profilu grafikę przedstawiającą 3 zielone światła noktowizora. To charakterystyczny element ekwipunku Sama Fishera i tym samym element rozpoznawczy serii o tajnym agencie. Czy to oznacza, że na Ubisoft Forward poznamy więcej szczegółów na temat gry? Na to wszyscy liczymy. Tym bardziej że niektóre plotki mówiły o rzekomej premierze… jeszcze w tym roku.

Źródło: Twitter