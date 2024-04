Nowy Assassin’s Creed i Star Wars. Ubisoft szykuje wielki pokaz

Może i nie ma już targów E3, ale to nie zmienia faktu, że w Los Angeles pokazane zostaną nowe gry. I to w tym samym miesiącu, bo już w czerwcu odbędzie się impreza Ubisoft Forward, na którą szykuje się znany wydawca. Ubisoft zapowiedział wydarzenie, a my wiemy już, czego możemy spodziewać się za nieco ponad dwa miesiące. Na pewno nie zabraknie dwóch szalenie oczekiwanych produkcji tej firmy — na przykład Assassin’s Creed w Japonii.

Ubisoft z pokazem. Będzie nowy Assassin’s Creed?

Jeżeli czujecie tęsknotę za letnimi targami gier wideo, np. E3 (bo ja tak!), to w tym roku czeka nas swoisty substytut imprezy sprzed lat. Kilka firm będzie organizować swoje własne pokazy, a do tego grona właśnie dołącza Ubisoft. Francuski gigant branży interaktywnej rozrywki zapowiedział, że impreza Ubisoft Forward odbędzie się już 10 czerwca 2024 roku. I to na dodatek w Los Angeles, skąd wydarzenie będzie transmitowane w sieci.

Czego możemy spodziewać się po nadchodzącym pokazie? Na pewno nie zabraknie różnych pokazów gier, nad którymi pracują wewnętrzne studia Ubi. Pierwszym, co przychodzi na myśl, to Assassin’s Creed: Codename Red, czyli kolejna, wreszcie “duża” odsłona kultowego już cyklu. Tym razem przeniesiemy się do Japonii, gdzie będziemy sterować losami dwójki bohaterów. Będzie to pierwsza pełnoprawna odsłona serii dziejąca się na tak dalekim wschodzie.

Kolejna duża produkcja, o której na pewno dowiemy się więcej, to Star Wars Outlaws. Będzie to osadzona w popularnym uniwersum i otwartym świecie gra, o której sporo mówią nam… ograniczenia wiekowe z niektórych państw na świecie. Gra będzie dość dojrzałą produckją, z elementami hazardowymi i nie tylko.

It’s back ✨



Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

To oczywiście niejedyne projekty, o których możemy usłyszeć na imprezie w Los Angeles — jednak w przypadku tych dwóch gier prawdopodobna jest premiera jeszcze w tym roku. Możliwe, że nowa gra w uniwersum Star Wars ukaże się jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku. Nowy Assassin’s Creed ma z kolei szansę na ukazanie się na jesieni lub wczesną zimą.

Źródło: https://twitter.com/Ubisoft/status/1775553914709930054