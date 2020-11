Tryb fotograficzny w Spider-Man: Miles Morales

Uwiecznij najbardziej spektakularne akcje w grze Spider-Man: Miles Morales.

Jeśli macie zamiłowanie do robienia robienie zdjęć z rozgrywki, na pewno ucieszy Was tryb fotograficzny w produkcji Insomniac Games. Tym bardziej, że zapewnia on wiele funkcji, takich jak: sterowanie oświetleniem otoczenia, tryb światła, czy możliwość płynnego zmieniania kostiumów. Bez problemu zdołacie uchwycić w interesujący sposób Milesa Moralesa, podczas gdy przemierza Nowy York huśtając się na sieci. Tryb fotograficzny udostępniony zostanie zarówno na konsoli PS 4 jak i PlayStation 5.

Spider-Man: Miles Morales to tytuł, który swoją premierę miał 12 listopada bieżącego roku. Pozycja pozwala wcielić się w przyjaciela Petera Parkera, który zastępuje superbohatera w zwalczaniu przestępczości.

Chociaż kontynuacja jest krótsza od poprzedniczki, spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony graczy. Pozycja działa płynnie, wygląda bardzo dobrze i przede wszystkim wciąga. Bez względu na to czy sięgnięcie po wersję na na PlayStation 4 czy next-gena nie będzie rozczarowani.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.