Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dostało nowy trailer prawie rok po premierze

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales było jednym z tytułów startowych PlayStation 5, choć trafiło też na PS4. Od premiery minął więc prawie rok, ale Sony nie zapomina o swoim hicie.

Na kanale PlayStation pojawił się nowy zwiastun gry. Tak, dobrze przeczytaliście – Sony opublikowało świeżutki trailer prawie rok po premierze produkcji Insomniac Games. Dość nietypowa sytuacja, ale jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać i rozważacie zakup, możecie ponownie przyjrzeć się grze.

Na materiale możemy rzucić okiem na kilka wątków fabularnych, parę najważniejszych postaci i fragmenty gameplay’u. Co ciekawe, rozgrywkę nagrano na PS4 Pro i zwiastun dotyczy właśnie wersji na czwarte PlayStation. Oznacza to, że widzimy na nim grę bez ulepszeń pokroju ray tracingu czy wyższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu.

To nie pierwszy raz, kiedy Sony promuje swój tytuł, który zadebiutował wiele miesięcy wcześniej. Podobnie było z The Last of Us Part II, które także otrzymało trailer pół roku po debiucie. W tamtym przypadku był on jednak o tyle ciekawy, że dosłownie najeżono go spoilerami.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ukazało się 12 listopada 2020 roku. Gra jest dostępna na PlayStation 4 oraz w ulepszonej wersji na PlayStation 5.