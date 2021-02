Spider-Man: Miles Morales sprzedaje się coraz lepiej. Insomniac ma powód do radości

Najnowsze wyniki sprzedaży wskazują, że Spider-Man: Miles Morales rozchodzi się całkiem nieźle. Wyniki gry polepszyły się od czasu premiery.

Dodatek do Spider-Mana od Insomniac Games zadebiutował w listopadzie zeszłego roku i początkowo sprzedawał się kiepsko. Gra zebrała bardzo przychylne oceny i jej wyniki finansowe mogły nieco dziwić.

Teraz, po kilku miesiącach od debiutu, sytuacja Milesa Moralesa uległa znacznej poprawie. Serwis GamesIndustry podaje, że gra sprzedała się w łącznie 4.1 miliona kopii, co jest już całkiem przyzwoitym wynikiem jak na mniejszy projekt tego typu.

Morales szczególnie dobrze przyjął się w Wielkiej Brytanii i Japonii, gdzie wbił się do czołówki najlepiej sprzedających się tytułów w okresie premiery. Nadal daleko mu do świetnych wyników Spider-Mana z 2018 roku, ale i tak Insomniac może być zadowolone z osiągów swojego samodzielnego dodatku.

Wcześniejsza sprzedaż Moralesa zapewne wynika z faktu, że to dość krótka i niezbyt innowacyjna względem poprzednika produkcja, którą wyceniono tylko troszkę taniej względem pełnoprawnych, wysokobudżetowych gier. Miles z czasem trafił do kilku sporych wyprzedaży i napotkał po drodze na sezon świąteczny, co zdecydowanie podbiło sprzedaż.

Udany eksperyment z Moralesem z pewnością zachęci Sony do wypuszczania podobnych samodzielnych dodatków. Krótsze i nieco tańsze przygody to miła odskocznia od obszernych gier na dziesiątki godzin.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.