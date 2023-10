Za kilka dni na rynku ukaże się szalenie wyczekiwana produkcja od Insomniac Games. Z tej okazji do sieci trafił premierowy zwiastun Marvel’s Spider-Man 2. Fani z niecierpliwością wyczekujący premiery mogą sobie jeszcze bardziej narobić smaka na hitowy tytuł z PlayStation 5. Czy zwiastun zachęcił was do zakupu gry?

Spider-Man 2 i zwiastun na premierę

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery, do sieci trafił premierowy zwiastun Marvel’s Spider-Man 2. Nadchodząca gra to kontynuacja świetnie przyjętej gry z przygodami człowieka-pająka, jak również swoistej kontynuacji w postaci odsłony Miles Morales. W najnowszej grze od Insomniac Games gracze poznają losy dwóch bohaterów — wspomnianego Milesa i Petera Parkera. Poniżej znajdziecie najnowszy zwiastun, który wypełniony po brzegi został akcją i efektami:

Gra trafi na sklepowe półki już 20 października. Co ciekawe, to pierwsza tak duża premiera od Sony, podczas której zrezygnowano z konsol PlayStation 4. Oznacza to, że wyłącznie posiadacze nowej generacji, czyli PS5 będą mogli poznać najnowszą odsłonę superbohaterskich przygód. Gracze ze starej generacji mogą być niezadowoleni, jednak wreszcie mamy do czynienia z faktycznie next-genowym doświadczeniem. A co jeszcze wiemy o najnowszej grze od studia Insomniac Games?

Na pewno to, że rozgrywka potrwa do 30 godzin, jeżeli zależy nam na zdobyciu platynowego trofeum. Już poprzednie odsłony nie stanowiły w tej materii dużego wyzwania, choć platynowanie jest w tym wypadku bardzo satysfakcjonujące. Gra długa nie jest, ale na pewno naszpikowana będzie angażującą rozrywką.

Co ważne, posiadacze cyfrowej wersji gry mogą ją już pobrać na dysk konsoli. Jeszcze przed weekendem uruchomiono prelaunch, czyli możliwość zapisania kopii gry na konsoli. Wszystko po to, aby nie musieć pobierać tylu gigabajtów w dniu, gdy będą to chcieli zrobić absolutnie wszyscy gracze… To jak, gotowi na premierę?